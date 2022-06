Tyskland holder seg til utfasingsplan for kull tross energikrise

– Det er ingen tvil overhodet om at exitdatoen for kull er i 2030, sier en talsmann for næringsdepartementet, Stephan Gabriel Haufe, mandag.

– Målet er viktigere enn noensinne i lys av at det vil bli mer CO2-utslipp som følge av regjeringens beslutning om å lene seg mer på kull til elektrisitet, legger han til.

Tysklands sterke avhengighet av russisk energi har gjort landet spesielt sårbart for russiske myndigheters kutt i gasseksporten i kjølvannet av krigen i Ukraina og de vestlige sanksjonene.