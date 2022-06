Skatteetaten mener SMK skylder 350.000 kroner i arbeidsgiveravgift

Det skriver Statsministerens kontor i en pressemelding.

– Vi mottok forhåndsvarselet i dag. Vi skal nå bruke tiden til å sette oss grundig inn i forhåndsvarselet før vi melder tilbake til Skatteetaten innen fristen. Det er ikke naturlig for oss å kommentere enkeltelementer nå, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

Bakgrunnen for forhåndsvarselet er at Skatteetaten 1. desember 2021 innledet kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som SMK har stilt til disposisjon for regjeringspolitikere i perioden 01.01.2017-31.12.2020.

I varselet gjennomgår Skatteetaten de sakene der de mener at pendlerboligen er en skattepliktig fordel for den enkelte politiker, og dermed at SMK skulle betalt arbeidsgiveravgift for verdien av gratis bolig.

Skatteetaten skriver i sitt forhåndsvarsel at SMK kan måtte etterbetale i overkant av 350 000 kroner i arbeidsgiveravgift.

SMK har frist til 15. august 2022 med å gi sine innspill til forhåndsvarselet. Skatteetatens endelige vedtak i saken kommer senere, ifølge SMK.