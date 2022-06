Synkende andel kvinnelige ledere i statlige selskaper

Det skriver E24.

Tallene kommer fra Statens eierrapport for 2021, som gir oversikt over nøkkeltall for de 71 selskapene staten helt eller delvis eier.

Andelen kvinnelige ledere økte fra 20 prosent i 2014 til 40 prosent i 2019, men har altså falt siden.

– Dette er en betydelig nedgang og bør vekke en bekymring hos regjeringen. Det er et tegn på at her må de følge nøye med, sier leder Mari Teigen for Core – Senter for likestillingsforskning.

Samtidig peker hun på at de statlige selskapene fortsatt har en langt høyere andel kvinnelige ledere enn næringslivet for øvrig.

