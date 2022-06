EU: Russlands krig i Ukraina kan forårsake sultkatastrofe

– Vi må så raskt som mulig sette Ukraina i stand til å eksportere korn via Svartehavet, konstaterer Borrell i en bloggpost lørdag.

– Vi ser også en «kamp om narrativet» rundt den russiske eksporten av korn og gjødsel. Våre sanksjoner retter seg ikke mot denne eksporten, og vi står klar til å samarbeide med FN og våre partnere for å hindre uønskede følger for matsikkerheten i verden, fortsetter utenrikssjefen.

Borrell viser til at sultsituasjonen i verden er blitt bedre gjennom flere tiår. Et utviklingsmål som ble fastsatt i 2015 var å få bukt med problemet globalt innen 2030.

Siden da har imidlertid utviklingen snudd. Under pandemien er situasjonen blitt langt verre.

Verdens matvareprogram (WFP) anslår at tallet på underernærte har steget fra 132 millioner før pandemien til 276 millioner tidlig i 2022. Nå har tallet igjen ha steget – til 323 millioner mennesker.

– Bevisst valg

– Den uberettigede og uprovoserte angrepskrigen mot Ukraina fører til at flere hundre millioner mennesker står i fare for å rammes av hungersnød, sier EUs utenrikssjef.

Han viser til at Ukraina i mange tiår har vært en av verdens viktigste matprodusenter.

– I dag angriper Putins styrker landbruksområdene i Ukraina med granater og miner og okkuperer områder. De angriper landbruksutstyr, lagerbygninger, markeder, veier og bruer i Ukraina og blokkerer landets havner, noe som hindrer eksport av millioner av tonn korn til verdensmarkedet, sier Borrell, og fortsetter:

– Russland har gjort Svartehavet til en krigssone, de blokkerer forsendelser av korn og gjødsel fra Ukraina, men påvirker også russisk utskiping av varer, sier utenrikssjefen, som beskylder Russland for å operere med kvoter og avgifter på sin egen korneksport.

– Russland har gjort et bevisst politisk valg om bruke denne eksporten som våpen og et verktøy for å presse alle som står opp mot deres aggresjon, sier han.

Legger skylda på Vesten

Russlands president Vladimir Putin hevdet i en tale fredag at den globale matkrisen som følge av sviktende eksport fra Ukraina er vestlige lands skyld.

– Eventuell sult i de fattigste landene vil fullt og helt ligge på samvittigheten til USA og europeisk byråkrati, sa Putin.

Han avviste at Russland hindrer ukrainsk eksport, og sa at Russland har mulighet til å øke sin egen eksport av både korn og gjødsel, og sa at landet kommer til å sende mat til Midtøsten og Afrika.