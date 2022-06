Utvalg foreslår å heve aldersgrensen for pensjon

Unge som er født på 90-tallet må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år, sier utvalgsleder og Schibsted-konsernsjef Kristin Skogen Lund til NRK.

Dagens faste aldersgrenser er uheldige fordi de sender et signal til de yrkesaktive om når det er naturlig å vurdere å avslutte yrkeskarrieren, heter det i rapporten «Et forbedret pensjonssystem».

Pensjonsutvalget, som har vært ledet av konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund, ble nedsatt av Solberg-regjeringen i 2020 for å gå pensjonsreformen fra 2011 etter i sømmene.

Rapporten, som mange har ventet på, blir overlevert til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) torsdag klokka ti.

Nødvendig reform

Pensjonsutvalget fikk i oppgave å vurdere om det var behov for reformen, om den ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

På alle tre spørsmålene svarer utvalget et klart ja.

En hovedkonklusjon er at pensjonsreformen var nødvendig for å begrense veksten i pensjonsutgiftene.

– Det er likevel klart at utgiftene til pensjon vil øke betydelig de nærmeste tiårene, slår utvalget fast.

Å få folk til å stå lenger i jobb er derfor viktig for å sikre den økonomiske bærekraften i systemet. Det vil bidra til både økt verdiskaping og høyere skatteinntekter.

– Et sentralt formål med å øke aldersgrensene er derfor å påvirke den generelle oppfatningen i befolkningen av når en bør planlegge å ta ut alderspensjon. Lengre yrkeskarrierer betyr også høyere pensjoner, heter det videre i rapporten.

Samtidig bør grensene for øvrige inntektssikringsordninger i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger økes i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet, påpeker utvalget.

Skjerming av uføre

Samtidig konkluderer de med at det er flere forhold ved dagens regelverk som ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre den sosiale bærekraften i pensjonssystemet.

Utvalget peker særlig på at uføre ikke blir skjermet for såkalt levealdersjustering, som innebærer at opptjent pensjon fordeles på det antall år et årskull forventes å leve. Jo lengre levealder, jo mindre blir årlig utbetalt i pensjon.

Utvalget foreslår dermed mellom 1/2 og 2/3 skjerming for uføre.

Utvalget tar også til orde for et nytt bredt pensjonsforlik.

– Det er viktig at pensjonssystemet har bred politisk oppslutning over tid. Det gir stabilitet og forutsigbarhet på tvers av politiske skifter og er viktig for tilliten til systemet, heter det i rapporten.

