Russisk agent skal ha prøvd å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen

Russaren skal ha jobba for etterretningsbyrået til det russiske militæret (GRU). Ifølgje den nederlandske etterretningstenesta AIVD brukte han eit falskt brasiliansk pass i eit forsøk på å få ei praktikantstilling ved domstolen.

Den 36 år gamle mannen vart ifølgje AIVD avslørt og arrestert på Schiphol lufthamn i Amsterdam. Deretter vart han send tilbake til Brasil med første fly.

Hendinga skjedde i april, men blir først avslørt no.

Viss russaren hadde greidd å infiltrere ICC, kunne domstolen lidd stor skade, meiner AIVD.

Registrerer krigsbrotsverk

I slutten av mai kunngjorde Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova på ein pressekonferanse i Haag at Ukraina så langt hadde registrert nærare 15.000 tilfelle av mistenkte krigsbrotsverk.

Under Venediktovas besøk i Haag vart det også kunngjort at tre nye land har slutta seg til ei internasjonal gransking av krigsbrotsverk i Ukraina: Estland, Latvia og Slovakia sluttar seg til aktorar frå Litauen, Polen og Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Viktig dag

– I dag er ein svært viktig dag, sa ICC-aktor Karim Khan på ein pressekonferanse med Venediktova.

Han la til at han håpar ICC no kan etablere eit feltkontor i Kyiv. Venediktova seier ho håpar Ukraina kan handtere 95 prosent av sakene sjølv, men at ICC kan ta seg av dei større og vanskelegare sakene.

I april besøkte Khan Ukraina og byen Butsja, der mange sivilie skal ha blitt drepne.

– Ukraina er ein åstad for brotsverk. Vi er her fordi vi har grunn til å tru at det er gjort brotsverk som fell innanfor jurisdiksjonen til denne domstolen, sa Khan.

– Vi må slå oss gjennom tåka krigen legg, for å få fram sanninga, sa han.