– Jeg føler meg veldig heldig som har fått vokse opp i et land der vi har tillit til hverandre, og der vi i fellesskap prøver å finne gode løsninger. Løsninger som gjør at flest mulig skal ha det best mulig. Det er et prinsipp som det er viktig at vi i Norge ivaretar, sa prinsessen.

Skapes i fellesskap

Hun innledet sin tale med å si takk for sist.

– Både til deg statsminister, til stortingspresident og justitiarius. Dere tok meg så godt imot da jeg besøkte de tre maktene i forbindelse med myndighetsdagen min. Det ble en lærerik dag, og jeg fikk møte mange fine og hyggelige mennesker. Besøkene ble virkelig en påminnelse om hvor heldige vi er her i Norge. En påminnelse om demokratiet vårt, og det trygge styringssystemet vi har. Det vi nordmenn har bygd opp over lang tid, og som vi fortsetter å utvikle, og beskytte, hver dag.

Prinsesse Ingrid Alexandra understreket at tillit ikke skapes av enkeltpersoner, politikere eller institusjoner alene.

– Det skapes av oss alle – i fellesskap. Det er jeg glad for at jeg deler med alle dere som er her i dag, og alle som bor i landet vårt.

– Har blitt så fint et sted

BIBLIOTEKET: Regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsessens myndighetsdag holdes på Deichman Bjørvika, Oslos hovedbibliotek. (Lise Åserud/NTB)

Prinsesse Ingrid Alexandra roser regjeringen for å ha valgt Deichman som ramme for festmiddagen til hennes ære.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi får være her på Deichman i kveld. Her kommer folk dag inn og dag ut for å låne bøker, jobbe med skole, og være sosiale. Jeg har selv vært her flere ganger, og det har blitt et så fint sted, sa prinsessen i sin tale under middagen.

I forkant har flere reagert på at det nye hovedbiblioteket i Oslo har måttet holde stengt for publikum på grunn av arrangementet.

MYNDIG: Prinsesse Ingrid Alexandra snakker med kong Harald t.v og statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens festarrangement. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Tror ikke kongehuset tar skade

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til TV 2 at hun kan forstå kritikken.

– Men jeg synes det er en fin symbolikk i at vi har valgt nettopp folkebiblioteket, selve grunnmuren i den norske kulturen, åpent for alle, når vi skal velge sted å feire vår myndige tronarving, sier hun.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen tviler på at kongehuset tar skade av bråket. Han tror folk tvert imot er interessant i å få vite mer om prinsessen, som han oppfatter som godt likt.

– Så jeg tror at i sum er det positiv oppmerksomhet for kongehuset, sier Isaksen til NTB.

I FELLESSKAP: – Tillit skapes ikke av enkeltpersoner, politikere eller institusjoner alene. Det skapes av oss alle – i fellesskap, sa prinsesse Ingrid Alexandra i sin tale. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Tradisjon og fornyelse

Torsdagens arrangement er regjeringens gave til den kommende tronarvingen. Hun fylte 18 år 21. januar, men feiringen ble utsatt på grunn av pandemien.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt tale til prinsessen, løftet han fram Deichman som et av landets mest moderne signalbygg.

– Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika ligger i den nyeste av Oslos bydeler. Samtidig så er det akkurat her middelalderbyen Oslo vokste fram for over tusen år siden, påpekte Støre.

– Med denne festmiddagen så vil regjeringen nettopp forene tradisjon og fornyelse, forklarte han.