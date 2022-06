Mange ønsker feriehjelp av Blå Kors – må si nei til hundrevis av familier

Blå Kors opplyser at behovet fra sårbare familier som ønsker å delta, øker for hvert år.

– Det forteller oss at det er mange som har det veldig vanskelig, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

I år vil om lag 150 familier motta et ferietilbud fra Blå Kors, men over 500 familier har de ikke mulighet til å gi et tilbud. Om lag 700 personer har fått plass på sommerens ferietilbud.

Stensen sier deltakerne som benytter ferietilbudene til Blå Kors, har forskjellige utfordringer og variert bakgrunn, men at de ofte ser utfordringer knyttet til avhengighet, lav inntekt og psykisk helse.

–Vi ønsker at familiene skal få mulighet til å skape fine ferieminner i trygge og gode rammer. Gode ferieminner er ikke en selvfølge for alle, sier Stensen.

Familier som blir tildelt ferie i regi av Blå Kors, får blant annet tilbud om opphold på feriesentre, hoteller, campinghytter og organisert ferie sammen med andre familier