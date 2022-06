Gram åpner for opplæring av ukrainske soldater i Norge

Nato ønsker å endre innretningen i det ukrainske forsvaret fra sovjetutstyr til moderne vestlige våpen av Nato-standard.

– Med det følger økt trenings- og opplæringsbehov. Vi har allerede bidratt med det. Donasjonen av artillerivognen skjedde i kombinasjon med opplæring av ukrainske soldater i Tyskland, hvor også norske soldater bidro. Det kan være aktuelt fremover også, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Kan skje i Norge

Han er torsdag i Brussel for å delta på forsvarsministermøtet i Nato.

Gram vil «ikke utelukke» at opplæringen av ukrainske soldater kan skje i Norge. Tidligere har forsvarsministeren avvist at det er aktuelt.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg varslet onsdag at Nato er klare til å gi både tunge våpen og langtrekkende systemer til Ukraina. En avgjørelse kommer trolig på Natos toppmøte i Madrid i slutten av juni.

– Jeg venter at Nato-allierte på toppmøtet vil bli enige om en omfattende pakke som skal hjelpe Ukraina på lang sikt i overgangen fra sovjetutstyr til Nato-utstyr, sa Stoltenberg på en pressekonferanse.

Vurderer våpendonasjoner

Foruten trening og opplæring, vurderer Norge også flere våpendonasjoner til Ukraina, sier Gram.

– Det er fortsatt stort behov, det viste donormøtet i Ukraina-gruppen i går. Det er også stor vilje fra allierte og partnerland om å fortsette å bidra, sier Gram.

Han deltok onsdag i en arbeidsmiddag i regi av Nato, hvor Ukrainas forsvarsminister ga en oppdatering på hva landet trenger fremover.

– Budskapet er at man fortsatt har omfattende behov for hjelp for å stå imot, sier Gram.

Vil styrke østflanken

Natos planer for å styrke alliansens østflanke er hovedtema på det siste forsvarsministermøtet før toppmøtet i Madrid.

Stoltenberg har varslet at Nato på toppmøtet vil legge rammene for en styrket allianse, blant annet i form av flere soldater og utplassering av mer tungt utstyr i Øst-Europa. Det vil også være flere styrker som er øremerket til å forsvare territorier i den østlige delen av alliansen, selv om de ikke fysisk er stasjonert der.

Gram sier diskusjonene i Nato nå handler om hvordan man best kan svare på sikkerhetsbehovene til Nato-land i øst, samtidig som man bevarer fleksibiliteten i alliansen.

– Det er hvordan man balanserer dette som er diskusjonstema nå. Norge bidrar inn i den diskusjonen, sier Gram.

Norge har soldater i Litauen og styrket dette bidraget etter Russlands angrep på Ukraina.

– Vi bidrar ganske tungt og diskuterer hvordan vi kan fortsette å bidra på en hensiktsmessig måte. Vi må komme tilbake til det konkrete i hvordan et norsk bidrag blir videre, sier han.

