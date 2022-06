Sivilombudet kritiserer UDI for lang behandlingstid i familieinnvandringssaker

Lang saksbehandlingstid i tillegg til lange ventetider på avhør hos politiet fører i mange tilfeller til uakseptabelt lange ventetider i familieinnvandringssaker, skriver Sivilombudet i en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge. At flere hundre søkere har ventet på svar i rundt to år eller mer etter å ha søkt om dette, er noe vi ser svært alvorlig på, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet har undersøkt saken på eget initiativ. Lang ventetid på familiegjenforening rammer særlig barn hardt, og Harlem sier det er begrunnet tvil om UDIs system for prioritering av barn oppfyller kravene i Grunnloven og barnekonvensjonen om hensynet til barnets beste.

Kritikkverdig

– Selv om flertallet av familieinnvandringssaker har en behandlingstid på under seks måneder, er det kritikkverdig at UDI over flere år har hatt mange saker med svært lange behandlingstider. Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, understreker Harlem.

Assisterende direktør Jonas Folmo i oppholdsavdelingen i UDI skriver til NTB at de er helt enig med Sivilombudet om at saksbehandlingen i familieinnvandringssaker er for lang, særlig de sakene som berører barn.

– Om lag en tredel av alle søknader om familieinnvandring berører barn. Vi vil vurdere om vi kan gjøre flere tiltak for å prioritere saker som berører barn, skriver Folmo.

Ny undersøkelse i 2023

Ifølge UDI er det hovedsakelig ventetid i egen organisasjon og hos politiet som er årsaken til lang saksbehandlingstid. UDI er også pålagt å stille saker i bero der det er aktuelt å tilbakekalle statsborgerskap. Mangelfullt innleverte søknader bidrar også til forsinkelse.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prosesser og kutte ned saksbehandlingstiden. Vi vil for eksempel begynne å behandle søknader fra enslige mindreårige med en gang søknadene kommer inn. Dette er en liten gruppe, men de er ekstra sårbare, skriver Folmo.

[ Amnesty: Danmarks Rwanda-plan helt i det blå ]

Sivilombudet skriver at det vil fortsette å følge med på utviklingen i saksbehandlingstidene i familieinnvandringssaker. UDI er bedt om å gi en ny oversikt over saksbehandlingstidene fra 2022 i januar 2023.

– Det er ikke akseptabelt at vedvarende lange behandlingstider forklares med organisatoriske utfordringer,

(©NTB)