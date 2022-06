MER KOMPLISERT: Paven understreker at han ikke er «pro-Putin»: – Men jeg er mot å gjøre en komplisert situasjon til et skille mellom de gode og de onde, uten å ta i betraktning de bakenforliggende årsakene og egeninteressene, som er kompliserte, sier han i et nytt intervju. (Alessandra Tarantino/AP)