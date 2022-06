Naja Møretrø og Olav Fykse Tveit er på prinsesse Ingrid Alexandras gjesteliste

Fredag 17. juni skal prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag feires på etterskudd med en gallamiddag på slottet.

GJEST: Naja Møretrø er leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. (Giulia Troisi)

Dit er kongelige og gjester fra det offisielle Norge invitert, i tillegg til familie og venner av prinsessen.

Hele den utvidede kongefamilien vil være til stede, inkludert prinsesse Astrid, fru Ferner og Marit Tjessem.

Det han sier mest, er jo at jeg må bare finne min egen vei og min egen måte å gjøre det på. — Prinsesse Ingrid Alexandra, om rådene fra sin bestefar, kong Harald

GJEST: Olav Fykse Tveit er biskop og preses i Den norske kirke. (Erlend Berge)

På listen over gjester fra det offisielle Norge som har takket ja, står blant andre:

Biskop og preses i Den norske kirke, biskop Olav Fykse Tveit

Leder for Changemaker, Naja Møretrø

Leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Trond Enger

Leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye.

GJEST: Abdirahman Diriye er leder for Islamsk Råd Norge. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Utsatte feiringen

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen ble utsatt på grunn av koronapandemien. Nå blir prinsessens 18-årsdag feiret også torsdag 16. juni, da regjeringen har invitert til feiring i Deichmanske bibliotek, som er regjeringens gave til prinsessens 18-årsdag.

Til gallamiddagen på slottet stiller fra norske myndigheter blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, flere statsråder, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Litt mer ansvar, og mer frihet

I et intervju med NRK om 18-årsdagen sa Ingrid Alexandra at hun ser fram til friheten det innebærer.

– Det føles ikke så veldig annerledes. Det er kanskje litt mer ansvar, men så betyr det jo enda mer frihet også, så det gleder jeg meg til. Kanskje kunne reise alene og kunne kjøre bil og sånt. Det gleder jeg meg veldig mye til, sa hun til NRK.

I et intervju VG gjorde med prinsessen om det å bli 18 år og hvilke råd kong Harald har gitt henne om rollen hun skal inn i, svarte prinsessen:

– Han er ikke en sånn type som setter seg ned og sier «nå skal vi forberede deg». Jeg har lært veldig mye av ham likevel. Det han sier mest, er jo at jeg må bare finne min egen vei og min egen måte å gjøre det på. Og bestemor sier for det meste at det tar vi når det kommer.