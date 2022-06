Samtidig som den britiske regjeringen ønsker å stoppe migrantenes ferd over Den engelske kanal ved å sende asylsøkerne til Rwanda, øker altså trafikken. Det var britiske Sky News som meldte om de siste tallene denne uka.

EUs grensebyrå Frontex opplyste mandag at de hadde registrert over 17.200 forsøk blant immigranter på ulovlig å ta seg inn i Storbritannia via Den engelske kanal i perioden januar-mai i år. Det er en økning på 122 prosent fra samme periode i fjor.