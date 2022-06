Antisemittisk relieff blir stående i tysk kirke

Relieffet er fra 1200-tallet og er kjent under navnet «Judensau» (jødegrisen).

En lokal jødisk mann har gått rettens vei for å få relieffet fjernet. Han tapte i en lokal domstol, deretter anket han til Bundesgerichtshof i Karlsruhe, som er en av Tysklands fem føderale høyeste domstoler. Beslutningen kan ankes videre til den tyske forfatningsdomstolen.

Retten var enig i at relieffet i seg selv er dypt krenkende. Men den mener samtidig at kirken ved å installere en minneplate over de 6 millioner jødene som ble drept under holocaust, samt ved å sette opp informasjonstavler på engelsk og tysk, har greid å imøtegå budskapet som relieffet opprinnelig var ment å fremme: At jøder får sin føde, både fysisk og åndelig, fra et urent dyr.

Wittenberg bykirke er regnet som moderkirken til reformasjonen som følge av den nære tilknytningen til Martin Luther.

Det antas at Luther slo opp sine berømte 95 teser bare en kort spasertur fra kirken.