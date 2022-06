– En advokat som skulle treffe ham i fengselet dag, fikk beskjed om at: «Det finnes ingen domfelt med det navnet her», skriver Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj på Twitter.

– Vi vet ikke hvor Aleksej er nå eller hvilken anstalt han er ført til, skriver hun videre.

Navalnyj ble i mai flyttet fra en arbeidsleir til et høysikkerhetsfengsel i byen Pokrov øst for Moskva. Han ble tidligere i år dømt til ni års fengsel for underslag. Fra før soner han en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins argeste kritikere, har sagt at dommene mot ham åpenbart er politisk motivert.

Selv om russiske myndigheter ikke har opplyst om hvor Navalnyj nå holdes, antar hans støttespillere at soningsforholdene er enda verre enn i høysikkerhetsfengselet i Pokrov.

– Problemet med at han er overført til et annet fengsel, er ikke bare at forholdene er enda verre. Så lenge vi ikke vet hvor Aleksej, står han alene mot systemet som allerede har forsøkt å drepe ham. Så vår viktigst oppgave nå er å finne ut hvor han er, skriver Jarmysj videre.

Hun legger til at verken Navalnyjs familie eller advokaten hans ble varslet på forhånd om at han skulle flyttes.