– 25 prosent av Ukrainas dyrkbare jord er ødelagt

Han hevder likevel at matsikkerheten i Ukraina ikke er truet.

– Til tross for at 25 prosent av den dyrkbare marken er tapt, er avlingene som er plantet i år, mer enn nok til å sørge for mat til befolkningen, sa Vysotskij på en pressekonferanse mandag.

– Ukrainske bønder fikk forberedt såing før krigen startet. I februar hadde Ukraina allerede importert om lag 70 prosent av gjødselen som trengs, 60 prosent av skadedyrmidler og om lag en tredel av det nødvendige drivstoffet, sa ministeren.

Han sa videre at det totale matforbruket i Ukraina har sunket fordi mange millioner ukrainere er på flukt.

Om lag 7,3 millioner ukrainere har flyktet fra landet, de fleste til Polen. Samtidig er over 7 millioner drevet på flukt internt i landet, ifølge tall fra Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM).