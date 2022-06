Nasjonalforeningen for folkehelsen ber om stor satsing på demensforskning

– Vi må investere i forskning nå, for å slippe kostnader i hundremilliardersklassen til økende demensomsorg i framtiden, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foreningen har på sitt landsmøte vedtatt en resolusjon om demensforskning.

– Norge har en sterk tradisjon for å være med på å ta ansvar for å løse globale helseutfordringer, som å vaksinere verdens barn. Nå bør vi være med og ta et lederansvar for å stoppe demens, sier hun.

100.000 mennesker lever med demens i Norge. Dette antallet vil dobles innen 2040. På tross av omfanget vet vi påfallende lite om diagnosen, mener foreningen.

– Det har enorme menneskelige kostnader, men også enorme samfunnskostnader, sier Gerhardsen.