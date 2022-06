Redd Barna får TV-aksjonen neste år

Med pengene som kommer inn, ønsker Redd Barna å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden.

– Dette er en gledens dag for oss i Redd Barna. Å bidra til å gi en framtid til krigens barn må være noe av det mest meningsfulle vi kan gjøre, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

– Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen, sier Lange.

Ukrainske barn

Ett av prosjektene organisasjonen ønsker å sette i gang, er å hjelpe barn som er rammet av krigen i Ukraina. Andre prosjekter omfatter hjelp til krigsrammede barn i Syria, Sør-Sudan, Kongo og Rohingya-barn som har flyktet fra Myanmar.

– Innsamlingsrådet har funnet et godt og veldig aktuelt formål for TV-aksjonen i 2023. Jeg er helt sikker på at folk her hjemme vil støtte opp om en aksjon som gir fornyet søkelys på den fortvilte situasjonen til verdens altfor mange barn som er rammet av krig, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

– Krigen i vårt nærområde har vist krigens grufulle ansikt. Blant millionene av krigsofre verden over er barna ofte mest utsatt. Redd Barna har i sin søknad tydelige og konkrete prosjekter som skal hjelpe titusenvis av barn til en framtid uten krig, sier Håkon Mathiesen, leder i NRKs innsamlingsråd.

Fjerde gang

Redd Barna har fått tildelt TV-aksjonen tre ganger tidligere, sist i 2003. Totalt er det samlet inn over 8 milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi, siden starten i 1974. Det var 15 søkere til neste års TV-aksjon.

I høst er det Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi som har årets TV-aksjon. Den går av stabelen søndag 23. oktober.

Fjorårets TV-aksjon samlet inn i alt 262,7 millioner kroner til Plan Norge.