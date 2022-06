Nesten 5 millioner ukrainere registrert som flyktninger i Europa

Oppdaterte UNHCR-tall 7. juni viser at totalt 4.816.923 ukrainere er blitt registrert som flyktninger i 44 europeiske land siden 24. februar, da Russland startet invasjonen.

FNs høykommissær for flyktninger sier kvinner og barn utgjør 90 prosent av dem som har flyktet til utlandet. Årsaken til kjønnsubalansen er at menn i alderen 18 til 60 år, som er kvalifisert for militærtjeneste, ikke får lov til å reise ut av Ukraina.

FN opplyser at det fram til 7. juni var registrert over 7,3 millioner grensepasseringer ut av Ukraina, men at 2,3 millioner hadde reist tilbake igjen. Noen av disse har dratt fram og tilbake av ulike grunner, deriblant for å besøke familier, sjekke eiendommene deres, hjelpe andre med å rømme eller vende tilbake til jobbene sine.

På toppen av dette anslår FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) at over åtte millioner mennesker har blitt fordrevet internt det krigsherjede landet.

UNHCRs dataportal viser også at over 1,1 millioner har krysset grensen fra Ukraina til Russland, og nærmere 17.000 inn i Belarus, Russlands allierte, siden invasjonen begynte. Det foreligger ingen informasjon om retur til Ukraina fra disse to landene.





