Zelenskyj: Seieren må oppnås på slagmarken

I et intervju med Financial Times ber Zelenskyj nok en gang om mer vestlig militær støtte for å kunne gjenopprette Ukrainas territorielle integritet.

– Vi er underlegne når det kommer til utstyr, og derfor er vi ikke i stand til å avansere. Vi kommer til å lide flere tap, og folket er min prioritet, sier han.

Zelenskyj mener at å presse russiske styrker tilbake til områdene som var okkupert allerede før den russiske invasjonen startet 24. februar, ville vært en sterk, men midlertidig seier for Ukraina. Full suverenitet over egne territorier er målet, ifølge presidenten.

– Seieren må oppnås på slagmarken, sier han, men understreker at han har et sterkt ønske om fredssamtaler og at enhver krig bør avsluttes ved et forhandlingsbord.

Krigen har den siste tiden flyttet seg til den østlige Donbas-regionen, der Russland bruker sine overlegne artilleristyrker til å ta makten over flere områder. Zelenskyj har tidligere sagt at Ukraina nå mister opp mot 100 soldater om dagen.