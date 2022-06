Stig Millehaugen pågrepet i Østmarka i Oslo etter tips fra publikum

Pågripelsen skjedde uten dramatikk klokken 10.30 onsdag.

Kvelden før hadde politiet fått tips fra publikum om at Millehaugen kunne befinne seg i skogsområdene ved Ulsrudvannet i Østmarka i Oslo. Onsdag formiddag kom en sliten Millehaugen gående mot en politipatrulje i området.

Tilfeldig at han kom gående

– Tipset kom sent i går, og vi undersøkte det videre med patruljer i området i dag. Det var litt tilfeldig at han kom gående akkurat der og da. Vi har vært avhengige av tips fra publikum, og vi vil takke publikum for at de har bidratt til oppklaringen, sier politiadvokat Børge Enoksen til NRK.

– Han bare preg av å ha vært utendørs en periode. Så får vi se hva han sier om hvor lenge det har vært tilfelle, sier Enoksen.

53-åringen sitter nå i arresten på Oslo politistasjon på Grønland, og det er planlagt et avhør i løpet av dagen.

Millehaugen hadde en liten foldekniv på seg da han ble pågrepet, men ingen våpen utover dette.

– Den kan han ha hatt for å klare seg utendørs, sier Enoksen.

– Fullt av politi i skogen

Daglig leder Jan Engblom på det populære serverings- og utfartsstedet Østmarksetra sier til VG at politiet har jobbet i området siden tirsdag ettermiddag.

– De var her oppe tidlig på dagen i går, på ettermiddag, så har det fortsatt utover kvelden og i natt. De har holdt på hele området rundt her. Det var fullt av politi i hele skogen rundt omkring, sier Engblom.

Politiet slo da riksalarm og har lett etter 53-åringen siden onsdag 1. juni da han ikke møtte opp i Trondheim fengsel etter endt permisjon.

Ifølge politiet tok Millehaugen fly fra Værnes til Oslo og dro deretter videre til Oslo sentralstasjon. Etter dette ble han observert på Helsfyr T-banestasjon ved 15.30-tiden. Fra Helsfyr kommer man seg videre østover mot Østmarka.

Han har vært etterlyst både i Norge og i utlandet. Han har tidligere hatt fem-seks permisjoner.

Dømt for to drap

I 1993 ble Millehaugen dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med minstetid på ti år for å ha drept Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Også i 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først åtte måneder senere ble han tatt.