Merkel forsvarer Russland-tilnærmingen: Ingenting å unnskylde

Merkel insisterte på at hun ikke har opptrådt naivt overfor Russland og president Vladimir Putin, som fører en brutal invasjonskrig mot nabolandet Ukraina.

– Diplomati er ikke galt bare fordi det ikke har virket, sa Merkel.

Merkel påpekte at hun støttet de økonomiske sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og viste til den tysk-franske innsatsen for å holde liv i Minsk-avtalene, som hadde som mål å skape fred i Ukraina.

– Jeg trenger ikke å klandre meg selv for å ikke ha prøvd hardt nok. Jeg kan ikke se at jeg må si «det var feil», og derfor har jeg ingenting å si unnskyld for, sa hun.

Merkel og Putin møttes jevnlig i hennes 16 år som statsminister, og Merkel førte en handelsorientert og pragmatisk tilnærming mot Moskva. Hun kaller den russiske invasjonen i februar for et vendepunkt.

Det finnes overhodet intet forsvar for den «brutale» og ulovlige angrepskrigen, sa hun, og la til at Putin har gjort en «stor feil».