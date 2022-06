Forskning: Varmere vær gir flere skyteepisoder i USA

Kriminologer har skrevet om koblingen lenge, og forskning de siste årene har jobbet med å finne den presise sammenhengen mellom temperatur og kriminalitet. Forskerne peker på både åpenbare og mindre åpenbare faktorer.

Først den åpenbare: Flere holder seg hjemme i dårlig vær.

– Det er vanskelig å skyte noen om det ikke er noen ute, sier professor David Hemenway ved Harvard University.

Kontroversiell idé

Så en mer kontroversiell tanke: At varmen i seg selv, i tillegg til at flere er ute, kan bidra til å forårsake flere skyteepisoder.

Det finnes mange årsaker til den økende skytevolden i USA, men været kan bli en stadig viktigere faktor – særlig på grunn av klimaendringer.

Hemenway, som jobber på Harvards TF Chan School of Public Health, sier han lenge har interessert seg for koblingen mellom vold, kriminalitet og varme. Han peker på stereotypene som finnes om skillet mellom nord og sør i USA og Italia, samt forskjellen mellom Nord- og Sør-Europa.

Flere skyteepisoder i varmere vær

I 2020 bidro han i en forskningsartikkel som så på Chicago mellom 2012 og 2016. Chicago har lenge vært beryktet for skytevolden sin.

I artikkelen så man på saker fra lokalavisa Chicago Tribune for å finne antall skyteepisoder daglig. Så koblet forskerne det mot temperatur, luftfuktighet, vind, forskjellen i temperatur mot det historiske gjennomsnittet, og mengden og typen nedbør.

En temperaturøkning på 10 grader bidro i snitt til 34 prosent flere skyteepisoder på hverdager. I helger og på helligdager økte det til 42 prosent. Om temperaturen var 10 grader høyere enn det historiske gjennomsnittet, førte det til 33,8 prosent flere skyteepisoder.

– Folk ble irritable

Ifølge Hemenway er det med andre ord en kobling ikke bare til temperatur, men den relative temperaturen: Det blir mer skyting på uvanlig varme vinterdager, selv om temperaturen fortsatt ikke hadde vært særlig høy om det var sommer.

En annen artikkel i 2017 så på voldelig kriminalitet i Philadelphia.

– Jeg bor i Philadelphia, og jeg husker en dag der det var utrolig varmt. Jeg syklet hjem fra jobb og så at folk ble fryktelig irritable. Jeg ble interessert i hvorvidt den observasjonen også betydde at det var mer kriminalitet på varme dager, sier Leah Schinasi, som jobber på Drexel University og ledet teamet bak artikkelen.

Begge hypotesene kan stemme

Artikkelen kom fram til at det var mer voldelig kriminalitet i perioden mai-september, og det var mest kriminalitet på varme dager. Kontrasten var imidlertid sterkest på de varmeste dagene resten av året.

Når temperaturen var oppe på 21 grader i oktober-april var det 16 prosent mer voldelig kriminalitet enn når temperaturen var nærmere medianen for perioden, 6 grader.

Hemenway mener begge hovedhypotesene kan stemme: Både at flere er ute når det er varmt, og det derfor er flere som kan bli skutt, og at varmen i seg selv gjør folk mer aggressive.

Flere våpen enn mennesker

En tredje studie fra National Bureau of Economic Research i 2019 undersøkte den siste hypotesen. Studenter fra Kenya og California ble plassert i varme eller avkjølte rom, og forskere målte så hvordan atferd ble påvirket i en rekke kategorier.

Studien viste da at «varme påvirker i stor grad individers vilje til frivillig å ødelegge andres eiendeler.»

Hemenway vedgår at det finnes langt flere og større drivere av vold med skytevåpen enn bare temperatur. Der USA hadde 329,5 millioner innbyggere i 2020, var det anslagsvis 393 millioner skytevåpen. Mange delstater har gått inn for å lette på, heller enn å stramme inn restriksjoner på våpen de siste årene.

Kan bidra til bedre politikk

Men samtidig kan det å forstå forholdet mellom vold og vær bidra til bedre politikk. Om man finner en tydelig sammenheng, kan for eksempel politikere foreslå at man finner andre aktiviteter for unge menn som holder dem borte fra gata på de varmeste dagene, eller sørger for å øke politiets beredskap basert på værmeldingen.

– Det er på en måte skadebegrensning. Selv om dette ikke handlet om skytevåpen, tror jeg vi ville gjort lignende funn når det gjelder slåsskamper og overfall. Det skytevåpen gjør, er å sørge for at slike konfrontasjoner blir dødelige, sier Hemenway.