Thune (Ap): – Israel-boikott er feil politikk

– Boikott vil verken bidra til å løse konflikten eller bedre forholdene for den palestinske befolkningen, skriver Henrik Thune (Ap) i en e-post til Vårt Land. Han er statssekretær for utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

LO-kongressen vedtok støtte til en internasjonal boikott av Israel forrige uke. Thune mener imidlertid boikott av Israel er feil politikk.

– Vår kritikk handler ikke om Israels rett til å handle med andre land, men retter seg først og fremst mot de ulovlige bosettingene og palestinernes situasjon, understreker statssekretæren.

Listhaug: – LOs vedtak er ekstremt

Også Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug er kritisk til vedtaket.

– Israel er det eneste landet i verden som LO ønsker å boikotte. Iran, der myndighetene skruppelløst massakrerer og fengsler sitt eget folk, er ikke nevnt. Heller ikke menneskerettighetsverstinger som Saudi-Arabia og Nord-Korea, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

– LO lar det forbigå i stillhet at syrere fortsatt slaktes ned, og arbeidsleirer for uigurene i Kina nevnes ikke med et ord. Ikke engang Russland vil man boikotte, legger hun til.

KRITISK: Listhaug (Frp) mener LOs vedtak er ekstremt. (Javad Parsa/NTB)

Amnesty-sjef hyller vedtaket

Agnès Callamard, generalsekretær i Amnesty International, ønsker imidlertid vedtaket velkommen.

– Det er fantastisk at Norges største fagforening ønsker å gjøre dette. Jeg ønsker det velkommen og hyller det, sa hun til Vårt Land forrige uke.

Amnesty la tidligere i år fram en rapport hvor de konkluderer med at Israel systematisk diskriminerer palestinerne på en måte som rettslig sett kan defineres som apartheid.

Israels ambassade i Oslo har tidligere tilbakevist apartheid-kritikken, og anklager Amnesty for å spre antisemittisme.

Norges posisjon – Apartheid

Forrige uke vedtok LO-kongressen også en uttalelse om Palestina og omtale Israel som apartheidstat. Listhaug (Frp) mener det er «skremmende og uansvarlig».

– Israel er det eneste landet i verden LO velger å kalle et apartheid-land. Dette er nesten det verste du kan kalle et annet land. Denne stigmatiseringen av den jødiske staten er skremmende og uansvarlig, understreker hun.

Thune (Ap) vil ikke ta stilling til om Israel er en apartheidstat. Han viser til at det er rettsvesenets oppgave i Norge å avgjøre om hvorvidt alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted.