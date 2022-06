De parlamentariske lederne inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett

– Vi er kommet et godt stykke på vei. Neste møte blir mellom de parlamentariske lederne, sier Senterpartiets forhandlingsleder Geir Pollestad til NTB mandag ettermiddag.

Han har sammen med Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap) forhandlet om revidert nasjonalbudsjett siden 23. mai. Nå går stafettpinnen videre til de parlamentariske lederne, som er Marit Arnstad (Sp), Rigmor Aasrud (Ap) og Audun Lysbakken (SV).

– Vi jobber med sikte på å få på plass en løsning i dag. For Ap og Sp er det viktig å sikre en trygg økonomisk styring og flertall for mest mulig av de forslagene som ligger i regjeringens forslag til budsjett, sier Pollestad.

Kaski sier at for SV så er det avgjørende at budsjettet blir grønnere, mer solidarisk og omfordelende. Hun påpeker at det har vært grei enighet og diskusjoner på en del mindre områder, mens at det på mange sentrale områder gjenstår mye.

– Vi opplever dessverre en manglende vilje til å komme oss i møte på helt sentrale spørsmål om rettferdighet, klima og reversering av de store bistandskuttene til regjeringen. Nå møtes de parlamentariske lederne i ettermiddag. Jeg håper regjeringen vil vise større vilje til å komme oss i møte etter det, sier hun til NTB.