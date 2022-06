Kaller Norge kortsiktige og blottet for visjoner

AMNESTY: Vesten svikter i øyeblikket, mener Agnès Callamard, leder for Amnesty International. – De retter all sin oppmerksomhet mot slemme, slemme Russland. Men det må være et større mål. Vi bekjemper ikke bare russisk aggresjon, men all aggresjon.