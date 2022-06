FNs organisasjon for ernæring og landbruk opplyser at matprisene i verden falt for andre måned på rad. Prisen på matvarer er likevel fortsatt 56,2 prosent høyere enn de var i mai i fjor.

Prisen på den essensielle matvaren hvete steg med 5,6 prosent i mai sammenlignet med i april. Det skjer som følge av uroen Russlands krig i Ukraina har skapt, kombinert med at land som India har innført eksportbegrensninger.