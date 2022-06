Redd Barna skriver i en pressemelding at mer enn dobbelt så mange skoler er blitt angrepet i løpet av krigens 100 første dager enn i de sju første årene av konflikten siden Russland annekterte Krim i 2014.

– Dette er et skremmende høyt tall. Når skoler blir strategisk brukt i krig, medfører det et dårligere utdanningstilbud for barna i flere år, kanskje for resten av deres liv. Alle angrep mot skoler i Ukraina, og resten av verden, må stoppe, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.