At en sykdommen er meldepliktig innebærer at smittetilfeller må meldes inn i det nasjonale Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, opplyser FHI i en pressemelding.

– Dette er viktig for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og raskt gjennomføre smitteoppsporing, sier Siri Feruglio, fungerende avdelingsdirektør i FHI.

FHI presiserer at de ikke har endret syn på alvorlighetsgraden av sykdommer, som de fleste blir friske av uten behandling.