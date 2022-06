Britene: Russland kontrollerer nå Sievjerodonetsk – kan bli tvunget til taktisk pause

Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin oppdatering torsdag morgen.

– Dette har ikke skjedd uten kostnader. Russiske styrker er blitt påført tap, skriver britene.

Ifølge deres analyse vil det være avgjørende for russerne å komme seg over Siverskyj Donets-elva for å sikre seg kontroll over Luhansk. Elvebredden er kontrollert av ukrainske styrker på de avgjørende stedene, og bruer er ødelagt, heter det.

– Det er sannsynlig at Russland vil trenge minst en kort taktisk pause for å gjøre klar for elvekryssingen og betydelige angrep inn i Donetsk fylke, der ukrainerne har forberedt forsvarsstillinger. De vil da risikere å miste momentumet de har bygget den siste uken, skriver det britiske forsvarsdepartementet.