Stortingspresidenten møtte flyktninger i Moldova: – Frykt for ny, stor bølge

Stortingspresidenten har besøkt Moldova sammen med lederne i nasjonalforsamlingene til de nordiske og baltiske landene.

Han hadde tirsdag møter med statsminister Natalia Gavrilita, resten av regjeringen og i nasjonalforsamlingen. Gharahkhani inviterte sin moldovske kollega til Oslo og sa at Norge vil være en nær samarbeidspartner til den moldovske demokratibevegelsen.

– Jeg fikk en del oppdateringer på en sak som er ganske urovekkende og som jeg ikke synes har fått nok oppmerksomhet. De forbereder seg på at hvis Odesa skulle bli enda mer utsatt, så kan de få en ny kjempebølge med flyktninger. Det er de i ferd med å bygge opp kapasiteten til her nå, sier Gharahkhani til NTB.

Trenger hjelp

Odesa fylke i Ukraina har rundt 2,5 millioner innbyggere. Det er omtrent like mange som Moldova har.

– Er Moldova i stand til å håndtere en slik bølge?

– Det er det som bekymrer dem, for det er ingen tvil om at sånn som ting er nå, er de ikke i stand til å håndtere det, sier Gharahkhani.

Moldovske myndigheter understreket i møter med den nordiske og baltiske delegasjonen at de trenger hjelp til å håndtere dette. Moldova, ett av Europas fattigste land, har allerede tatt imot flere hundre tusen flyktninger.

Samtidig er Moldova et land preget av indre uro og en ny generasjon politikere som ønsker å utvikle demokratiet, rettsvesenet og menneskerettssituasjonen. Krigen i nabolandet påvirker hele samfunnet.

– De var opptatt av at alle er opptatt av at Ukraina skal vinne krigen. Det handler også om Europas framtid, om at slike angrep skal være uakseptable, sier Gharahkhani.

Invitert til Norge

Han kom med en åpen invitasjon om å bruke Norge som demokratisk forbilde. Stortingspresidenten sier det var stor interesse for dette, og at også regjeringsmedlemmer uttrykte ønske om å komme til Norge for å lære.

– Jeg har invitert min kollega som er leder av parlamentet, til å komme på besøk til Norge. De vet at vi med ydmykhet er ett av de mest moderne demokratiene i verden og ønsker å lære, sier Gharahkhani.

Han har tidligere besøkt krigsherjede Kyiv sammen med utenriksministeren. Norge og Ukraina hadde i årene før krigen samarbeid om demokratiutvikling.

– Som jeg sa til statsministeren i møtet, det er at det er veldig mange likheter mellom Moldova og Ukraina. En ny generasjon politikere som har tatt kampen mot korrupsjon på alvor, og vil bygge opp et moderne demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Det vi er opptatt av, er at europeiske land skal vise dem støtte, sier Gharahkhani.