Gratisordning runda 1 million utlån av sportsutstyr

BUA står for «barn, unge, aktivitet» og er ei ideell stifting med utlånsordningar over 200 stader i landet.

– Gratis utstyr for alle gjer at fleire kan prøve ut nye aktivitetar. Det skaper allsidigheit og variasjon, og det er berekraftig, fordi du ikkje må kjøpe nytt utstyr. For oss i idrettsstyret som har økonomi som barriere øvst på dagsordenen, er Bua-initiativet eit kjærkomme tiltak som bidrege til å sikre at alle får tilgang til å delta i idretten, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund er blant samarbeidspartnarane til BUA og har vore det sidan 2017.

Kjøll møtte onsdag Bua-styreleiar Lasse Heimdal og overrekte ei gåve: tre padlebrett som blir plasserte i ei av utlånsordningane.

Heimdal opplyser at nesten 450.000 av utstyrseiningane er lånte ut det siste året.