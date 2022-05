Tyrkia må betale erstatning til fengslet Amnesty-leder

Taner Kilic ble pågrepet i 2017 og anklaget for å ha bånd til Gülen-nettverket, som president Recep Tayyip Erdogan hevder sto bak et kuppforsøk året før. Han ble deretter sittende i varetekt i 14 måneder. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast at fengslingen var «ulovlig og vilkårlig».

I juli 2020 ble Kilic funnet skyldig i å være medlem av en terroristorganisasjon og dømt til seks år og tre måneders fengsel. EMD mener dette var «direkte knyttet til hans aktivitet som forsvarer av menneskerettigheter» og at dommen derfor krenker ytringsfriheten hans.

Domstolen pålegger derfor den tyrkiske stat å betale nærmere 250.000 kroner i erstatning til den tidligere Amnesty-lederen, og idømmer også Tyrkia sakskostnader på drøyt 100.000 kroner.

En rekke kjendiser og kulturpersonligheter har engasjert seg i Kilics sak, blant dem Whoopi Goldberg, Peter Gabriel, Ai Weiwei, Catherine Deneuve og Angélique Kidjo.

«Når menneskerettighetsforsvarere blir kneblet, truer det rettighetene til oss alle», skrev de i et åpent brev i 2017.