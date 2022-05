Religiøse ledere redder regnskog

SAMARBEID: Etter et møte i Vatikanet, innså regnskogforkjemper Lars Løvold at det manglet religiøst engasjement for regnskog. Nå straffes ulovlig avskoging med fengsel i Colombia. Religiøse ledere spilte en viktig rolle for å få gjennom lovendringen.