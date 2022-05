Ny leder for Australias konservative opposisjon

Dutton ble valgt uten motkandidat, skriver den australske kringkasteren ABC. Nestleder blir tidligere miljøvernminister Sussan Ley. Tidligere statsminister Scott Morrison gikk av som partileder etter å ha tapt valget. Den nye regjeringen ledes av Anthony Albanese fra arbeiderpartiet Labor.

Dutton har sittet som både innvandrings- og innenriksminister i to Liberal-regjeringer. 51-åringen, som regnes for å være en del av partiets konservative fløy, får nå jobben med å forene partiets moderate og konservative.

Han startet karrieren som politibetjent og ble kjent i politikken med hard retorikk og uttalelser som skapte overskrifter. Som forsvarsminister sammenlignet han ofte Kinas ekspansjonistiske ambisjoner i regionen med Nazi-Tyskland på 1930-tallet.

– Den eneste måten å ivareta freden på, er å forberede seg på krig, sa han blant annet.

Tidligere i karrieren boikottet han en nasjonal beklagelse til aboriginske barn som ble tvangsseparert fra familiene sine. Senere sa han at han angret på avgjørelsen, og at han ikke tok inn over seg symbolikken og hvor viktig det var for det australske urfolket.

Dutton og hans allierte har etter valgnederlaget forsøkt å male et bilde av ham som mer moderat.

[ Maktskifte i Australia etter ni år med konservativt styre ]