Eurovision-vinnarane auksjonerte bort trofeet til støtte for det ukrainske forsvaret

– Ein stor takk til gruppa Whitebit som kjøpte trofeet for 900.000 dollar, og no er dei rettmessige eigarane av trofeet vårt, sa Kalush Orchestra søndag. Summen svarer litt over til 8,5 millionar kroner etter dagens kurs.

Whitebit er eit ukrainsk selskap som driv ei plattform for utveksling av kryptovaluta. På ein velgjerdskonsert i Berlin søndag auksjonerte frontfiguren i gruppa Oleh Psiuk også bort den karakteristiske rosa bøttehatten sin. Alle pengane går til det ukrainske forsvaret.

Kalush Orchestra vann Eurovision-konkurransen i Torino 15. mai overlegent. Sigeren vart tolka som ei solidaritetserklæring frå publikum i land over heile Europa i samband med Russlands invasjon av Ukraina. Russarane var utestengde frå konkurransen av same årsak.

Sidan 2008 har Eurovision-vinnarane vorte premierte med eit trofé forma som ein glasmikrofon. Svensken Kjell Engman står bak designet.