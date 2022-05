Berlusconi sliter med å skaffe seg et post-Putin-image

Berlusconi (85) har aldri lagt skjul på at han og Putin (69) har vært gode kamerater i en årrekke. Men etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, har han måttet ta avstand fra den russiske presidenten. Samtidig er det blitt tydelig hvor dypt båndene mellom Putin og flere av Italias mest framtredende politikere stikker.

Berlusconi, som er milliardær, mediemagnat og tidligere statsminister, har vært lite villig til å kritisere sin gamle venn offentlig. I tillegg er det nå flere som mener at italienske medier, ikke minst de som Berlusconi eier, er blitt brukt som verktøy for russisk propaganda.

Så sent som nyttårsaften, knapt to måneder før invasjonen, kunne Berlusconi fortelle at han hadde hatt en «lang og vennskapelig» telefonsamtale med sin gode venn i Moskva.

Og få uker senere deltok den russiske presidenten på et digitalt møte med italienske toppledere, der han talte i hele to timer.

Da invasjonen var et faktum i slutten av februar, var Berlusconi taus helt fram til slutten av april. Først da kritiserte han den russiske krigføringen og sa at han var skuffet over Putin.

Himmelseng i gave

Gjennom årene har de to både vært på ferie sammen og gitt hverandre gaver. I 2003, da Berlusconi var med Putin på hyttetur, ble de fotografert sammen ved et spisebord iført gigantiske pelsluer.

Putin har blant annet gitt sin italienske venn en himmelseng. Sengen er blant annet nevnt av en eskortepike som har fortalt at hun hadde sex med Berlusconi i denne sengen i 2008. Berlusconi har på sin side gitt Putin et dynetrekk med bilde av de to mennene i helfigur.

– De var to autokrater som gjensidig forsterket hverandres image: makt, fysisk overlegenhet, brautende oppførsel, glitter og stas, sier historikeren Antonio Gibelli til nyhetsbyrået AFP.

Han er tidligere professor og har også skrevet en bok om Berlusconis styresett, som han kaller «det autoritære demokratiet».

– Å bryte de nære båndene med Putin har en høy pris for Berlusconi. Han må gi avkall på en del av sitt image, fastslår Gibelli.

Stor innflytelse gjennom TV

Selv om det er ti år siden Berlusconi gikk av som statsminister, har han fortsatt stor innflytelse både i politikken og som grunnlegger av medieselskapet Mediaset.

Talkshows er et svært populært TV-konsept i Italia og for mange TV-seere en av de viktigste kildene til informasjon. Men ofte tilslører de fakta, mener Roberta Carlini, forsker ved Centre for Media Pluralism and Media Freedom ved European University Institute.

Den italienske rikskringkastingen RAI blir nå gransket av en komité i nasjonalforsamlingen. Flere seere har klaget over at det ofte er russiske gjester i kanalens talkshows og at de sprer desinformasjon.

Privateide Mediaset er også i hardt vært etter å ha sendt et intervju med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov der han fikk komme med svært omstridte uttalelser uten at det ble fulgt opp med kritiske spørsmål.

TV-kanalen har forsvart intervjuet ved å si at god journalistikk innebærer å lytte til selv med mest kontroversielle og splittende meningsytringene.

– RAI gjenspeiler det politiske landskapet, med sine mange prorussiske partier. Og Mediaset …, vel, Berlusconi er en gammel kamerat av Putin-kretsen, så hva forventer du deg? spør Francesco Galietti, grunnlegger av konsulentselskapet Policy Sonar.

Han peker også på at det i Italia i flere tiår har vært en tendens til å la konspirasjonsteorier få flyte fritt i mediene uten at de blir stilt spørsmål ved dem.

Salvini vil ha «dialog»

I dag er det Mario Draghi, tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken, som er Italias statsminister. Han er en sterk tilhenger av både Nato og EU og støtter både sanksjonene mot Moskva og våpenleveransene til Ukraina.

Men store deler av Draghis samlingsregjering har lenge pleid et spesielt forhold til russiske ledere. Det gjelder ikke bare Berlusconis borgerlige parti Forza Italia, men også Matteo Salvinis innvandringsfiendtlige parti Liga og den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Det italienske kommunistpartiet var i sin tid dessuten Europas største, og mange italienske forretningsfolk investerte i Sovjetunionen på 1960-tallet samtidig som russere prøvde lykken i Italia.

Salvini har tidligere stilt i T-skjorter med bilde av Putin og skrytt av sitt gode forhold til den russiske lederen. Partiet hans har fordømt den russiske invasjonen, men Salvini har nølt med å kritisere Putin.

Nylig uttalte han at Europa bør forsøke å få Ukraina til å godta Putins krav, før han trakk uttalelsen tilbake og i stedet uttrykte støtte til Ukraina.

Og selv om fordømmelsen av invasjonen har vært klar, har Salvini ifølge tidsskriftet L'Espresso unnlatt å nevne Putins navn i de over 600 meldingene han har publisert i sosiale medier siden krigen startet.

Det gjorde han først den 26. mai, da han sa at det å ha en «dialog» med Putin er bra, samtidig som han oppfordret til en diplomatisk løsning på konflikten.