Skandaler og medlemsflukt preger den katolske kirken i Tyskland

Tusenvis av tyske katolikker samles til en femdagers trosfest i den tyske storbyen. Åpningen vil inneholde en støttemarkering for ofrene for Ukraina-krigen, etterfulgt av en storstilt feiring i sentrum av Stuttgart.

Festivalen vil også inneholde taler fra statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier. Men i skyggen av festivitetene er den katolske kirken i Tyskland presset på flere fronter.

Overgrepsskandalen havnet i fokus igjen denne uken etter at det ble kjent at lederen av den tyske biskopskonferansen, Georg Bätzing, hadde forfremmet en prest anklaget for seksuell trakassering. Bätzing svarte med at den involverte presten hadde vist anger og beklaget overfor offeret.

Biskop Gebhard Fürst i Rottenburg-Stuttgart sier han aldri ville gjort det samme.

Antall deltakere i år forventes å være langt lavere enn ved forrige samling i Münster for fire år siden, da 90.000 mennesker deltok. I år forventes det mellom 20.000 og 30.000 deltakere.

(©NTB)