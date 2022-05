Russland betaler utenlandsgjeld i rubler

– Vi bemerker at vi ikke får fornyet vår lisens, og dermed er det umulig å fortsette å betjene statens utenlandsgjeld i amerikanske dollar. Betalinger gjøres heretter i Russlands valuta, skrev landets finansdepartement i en melding på Telegram.

USA har opphevet Russlands mulighet til å bruke dollar som er plassert i Russland til å betale ned utenlandsgjeld.

Torsdag er neste forfall for Russlands utenlandsgjeld, og risikoen er til stede for at landet ikke kan gjøre opp for seg og formelt må erklære statsbankerott.