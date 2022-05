På Norstats mai-gallup for Vårt Land får nemlig KrF den største fremgangen på lang tid:

Fra lave 3,1 vokser KrF med hele 1,6 prosentpoeng til oppslutning på 4,7 prosent. Det er bestenotering siden våren før retningsstriden i 2018.

Selv om Høyre og Frp samlet går tre prosentpoeng tilbake, ville utjevningsmandater fra KrF og Venstre sikret flertall for borgerlig side.

Det er andre måned på rad med borgerlig overtak på Vårt Lands måling. SV er månedens galluptaper. Selv om Ap øker, får derfor ikke venstresiden samlet noe løft.

– Klart det er kjekt. Disse tallene motiverer oss, sier KrF-leder Olaug Bollestad om fremgangen.

Dupp for to blå: KrF og Venstre begge over sperrefristen

Men Høyre faller til 26,8 prosent, etter to gode måneder med oppslutning over 28 prosent. Frp synker like mye – 1,5 prosentpoeng – til 12,8. Det er uansett høyere enn det 11-tallet Sylvi Listhaugs parti har vært limt til i høst og i vinter.

Venstre samler 4,7 prosent av velgerne i mai. For første gang siden sommeren 2018 er Venstre og KrF over sperregrensen samtidig.

– Men fremgangen til KrF er ikke helt lett å analysere, bemerker valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

IKKE-SOSIALISTISK: Olaug Bollestad sammen med Erna Solberg under et KrF-landsmøte da de begge var i regjering sammen. KrF gikk til valg på fortsatt Solberg-regjering. Men nå er partiet i fri opposisjon. (Erlend Berge)

Glad for glad-tall: Men en lang-jobb må gjøres

For etter at partiet falt under sperregrensen, har KrF vært i skyggen i det politiske landskapet. Hos Norstat har KrF knapt vært over 3,5 prosent i oppslutning etter krisevalget i fjor.

– Fremgang er oppmuntrende, men for oss handler mye nå om langsiktig arbeid: Bygge stein på stein. Vi skal vise bredde og være opptatt av utfordringer folk møter i hverdagen, sier KrF-lederen om tallene.

Men Bollestad tror også KrF møter et engasjement mange velgere har i en urolig tid med krig og kriser.

– Vi må ikke være oss selv nok, påpeker Bollestad.

Holder på velgerne

Bakgrunnstallene viser en sunnere tilstand for KrF:

84 prosent av de som stemte KrF ved forrige valg ville gjort det i dag også. Et kjennetegn fra «gamle tider» – med høy lojalitet – er på denne målingen tilbake.

Partiet lekker fortsatt over 10.000 velgere til Høyre, men vinner over dobbelt så mye tilbake fra velgere som ikke stemte i fjor.

– Når det store tilsiget kommer fra dem som ikke stemte sist, er det grunn til å avvente om dette virkelig signaliserer oppgang for partiet, sier Aardal.

KrF-trend: Henter tilbake fra Sp

Men på ett felt er bildet nå snudd: Lenge før valget i 2017 begynte Sp å tappe velgere fra KrF. Nå er det motsatt. For siden mars har KrF hver måned hentet tilbake velgere fra Trygve Slagsvold Vedums parti.

Bollestad mener det viser at sentrumsvelgere kan finne veien tilbake til KrF:

– Sp lovet gull og grønne skoger. Men KrF skal være troverdige i det vi lover. Vi skal ikke gape så høyt at fallhøyden blir stor. Jeg er svært opptatt av at KrF nå bygger opp jordnær tillit og markerer sentrumsverdier som løsning på samfunnsutfordringer, sier hun.

Solid Ap-hopp: Partitopp tror ansvarlighet lønner seg

Forrige måned stampet Ap på 20-tallet. Men med 23,9 prosent hos Vårt Land gjør Arbeiderpartiet en av sine beste målinger i mai.

– Det er motiverende med målinger som viser framgang. Det viktigste for Ap og regjeringen nå er å styre trygt i en urolig tid der vi må vise stor økonomisk ansvarlighet, skriver partisekretær Kjersti Stenseng til Vårt Land.

For Ap-sekretæren er det «gledelig å se at folk har tillit til dette arbeidet».

– Mange ser nå til Ap for et stødig lederskap, der internasjonalt fellesskap er bra. Det ansvaret tar vi på alvor, legger Stenseng til.

Det er ennå ikke noe som viser et friskmeldt Ap — Bernt Aardal, valgforsker

Tetter lekkasjer til røde rivaler

Men fortsatt er bare to tredjedeler av velgerne fra i fjor lojale til Ap. Verst er overgangen til Høyre: Over 50.000 velgere har krysset streken til borgerlig side.

– Det er ennå ikke noe som viser et friskmeldt Ap. Selv om partiet henter godt med velgere tilbake fra Sp, har Ap store tap til andre partier og gruppen hjemmesittere, sier Aardal.

Ap får likevel en liten «vårgave»: Lekkasjene til røde rivaler er nå lavere enn på lenge. Under 10.000 Ap-velgere velger nå partiene Rødt og SV. I april var det fortsatt nær 50.000.

VINNER FÆRRE: SV vinner færre velgere fra Ap. Det samme rammer Rødt. Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken (for tiden i pappaperm) da de møttes hjemme hos Støre etter valget. (Heiko Junge/NTB)

Venstreside-partier var historisk sterke: Nå butter det

Lavere tilfang fra Ap bidrar til å forklare SVs gallup-smell: Tilbakegangen på hele 2,3 prosentpoeng til 7,3 er den eneste endringen som er utenfor feilmarginen på Norstat-målingen.

I februar – før Russlands angrep på Ukraina – var SV og Rødt rekordstore. Samlet fikk de 18,8 prosent – nå er totalen 13,8. Rødt ligger stabilt på seks-tallet.

– De to partienes kritiske holdning til Nato er blitt sterkere belyst i det siste. Dette kan få effekt for oppslutningen deres fremover, mener Aardal.

Avstand fra Sp til V og KrF skrumper inn

For Sp er det fortsatt drama: Tross litt fremgang får regjeringspartiet bare 6,1 prosent. Hele 125.000 av velgerne fra i fjor er usikre.

– Samtidig lekker Sp til nær samtlige andre partier. Bare 34 prosent av velgerne fra i fjor er lojale mot Sp. Men i Venstre er 71 prosent tro mot partiet. Før var det omvendt – nå er mønsteret helt snudd, sier Aardal.

Det skiller nå bare 1,4 prosentpoeng fra Sps størrelse til oppslutningen Venstre og KrF nå har. Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) sliter med velgertekket. I mai måles MDG til lave 3,0 prosent. Det ville gitt bare én stortingsrepresentant.

