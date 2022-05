Erkebiskop: Nancy Pelosi blir nektet nattverd

Fredag 20. mai kunngjorde den katolske erkebiskopen Salvatore Cordileone at Nancy Pelosi ikke får motta nattverd i erkebispedømmet San Francisco i USA. Cordileone forbyr henne også å gå fram for å motta nattverd før hun eventuelt offentlig trekker sin støtte for abort.

Pelosi er speaker for Representantenes hus, tilsvarende rollen til stortingspresidenten i Norge, og representerer Californias 12. distrikt, som altså omfatter San Francisco.

I et brev til menigheten sier Cordileone at han gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med Pelosi, uten å få svar:

«Etter gjentatte forsøk på å få snakket med henne for å hjelpe henne til å forstå den graverende ondskapen hun gjør seg skyldig i, skandalen hun forårsaker og faren hun risikerer for sin egen sjel, har jeg besluttet at punktet er nådd hvor jeg må erklære offentlig at hun ikke skal tillates nattverd», skriver han i brevet.

Erkebiskopen har også understreket at beslutningen er «rent pastoral, ikke politisk».

Bakteppet er imidlertid den politiske striden om Roe vs. Wade, høyesterettsbeslutningen fra 1973 som sikrer retten til abort i hele USA. Det er ventet at dagens høyesterett, hvor konservative dommere utgjør flertallet, vil gjøre om på den historiske beslutningen.

Da vil delstatene stå fritt til å innføre svært restriktive abortlover, noe flere allerede har vedtatt i påvente av en omgjøring.

Pelosi har lovet å jobbe for en føderal lov som sikrer retten til abort dersom Roe vs. Wade blir omgjort, og det er disse uttalelsene erkebiskopen har ønsket å ta opp med henne i sine henvendelser.

Den offentlige reaksjonen kom etter at Pelosi beskrev seg selv som en «troende katolikk». Erkebiskop Cordileone har også tatt til orde for at president Joe Biden må nektes nattverd, mens erkebiskopen i Washington har uttalt at Biden gjerne må gå fram for å motta nattverd i hans distrikt.