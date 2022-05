CNN: Satellittbilete viser russisk tjuveri av ukrainsk korn

Bielta frå Maxar Technologies 19. og 21. mai. viser to skip som seglar under russisk flagg idet dei ligg ved kai og blir lasta med det som ein går ut frå er stole ukrainsk korn. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidlegare skulda Russland for «å gradvis stele» ukrainske matvarer og prøve å selje dei, melder CNN.

Bileta viser fartøya Matros Pozynitsj og Matros Kosjka liggje ved sida av det som ein går ut frå er to kornsiloar der korn blir frakta ut på eit belte til eit ope lasterom.

Begge fartøya har sidan forlate hamneanlegget, viser sporingsinformasjon frå nettstaden MarineTraffic. Der kan Matros Pozynitsj sjåast på veg gjennom Egearhavet, med kurs for det som ein går ut frå er Beirut i Libanon, medan Matros Kosjka framleis er i Svartehavet.

CNN påpeikar rett nok at det er vanskeleg å vite sikkert om skipa har vorte lasta med stole ukrainsk korn, men den russisk-annekterte Krim-halvøya produserer lite korn sjølv, i motsetning til store landbruksregionar lenger nord, som Kherson og Zaporizjzja.

Ukrainske tenestemenn og industrikjelder har overfor CNN sagt at russiske styrkar i okkuperte område har tømt fleire siloar og sendt kornet sørover.

Tidlegare denne månaden vart Matros Pozynitsj observert, lasta med korn, med kurs for Egypt, men stansa etter ei åtvaring frå Ukraina, ifølgje egyptiske styresmakter. Same fartøy har også vorte nekta tilgang til Beirut. Til slutt la det til kai i Latakia i Syria, der Russland støttar president Bashar al-Assads regime.

