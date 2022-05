AP: Biden signerer utvannet politidirektiv på George Floyds dødsdag

George Floyd Other Officers TO ÅR: George Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis 25. mai 2020. Politimannen som satte kneet mot nakken hans, ble dømt til 22,5 års fengsel på drapet. Politimennene på bildet og en tredje kollega ble dømt for å ha brutt Floyds rettigheter. (AP)