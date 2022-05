Ukraina: Etterforsker 13.000 anklager om krigsforbrytelser

Mandag falt den første krigsforbryterdommen i ukrainsk rettsvesen da en 21 år gammel russisk soldat ble dømt til livsvarig fengsel for drapet på en 62 år gammel sivil ukrainer. Soldaten har anket dommen.

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova sier mandag at om lag 13.000 anklager om krigsforbrytelser begått av russiske soldater er under etterforskning, og at det er tatt ut siktelse eller tiltale mot 48 russiske soldater så langt, melder avisen The Guardian.

Ifølge Venediktova har ukrainske myndigheter en liste over om lag 600 personer som mistenkes for å ha begått krigsforbrytelser i Ukraina.