– Vi vil utvide den forenklede kartleggingen for at integreringen av ukrainere skal gå raskere og bli enda mer treffsikker. Å få tildelt en kommune hvor det er mulig å bruke kompetansen sin, er nyttig både for den enkelte og for samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Til nå har kartleggingen omfattet familieforhold, eventuelt nettverk i Norge og kjæledyr.

Endringen gjelder kun dem som kartlegges framover, ikke dem som allerede er kartlagt.