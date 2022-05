WHO-topp: – Koronapandemien er ikke over

Han understreket alvoret under åpningen av Verdens helseforsamling, WHOs årlige toppmøte, søndag.

– Jeg vet dette ikke er budskapet dere vil høre, sa Tedros.

Men han minnet om at pandemien ikke er over før det er kontroll på viruset over hele verden. Antall rapporterte tilfeller øker i nesten 70 land i alle regioner, og det skjer samtidig som antallet som tester seg, har gått kraftig ned. Bare 57 land har vaksinert minst 70 prosent av innbyggerne, og nesten alle er høyinntekts-land, påpekte WHO-toppen.

– Viruset har overrasket oss ved hver korsvei, en storm som har rast gjennom lokalsamfunn igjen og igjen. Vi kan fortsatt ikke forutse hvilken vei den vil ta, sa han.

Over 6 millioner covid-dødsfall er rapportert til WHO, men anslagene over hvor mange som faktisk har mistet livet, ligger på nesten 15 millioner.

Tedros har vært WHO-sjef i fem år og vil bli gjenvalgt uten motkandidater under WHO-møtet i Genève. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal delta på møtet mandag.