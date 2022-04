WHO: Vi må ha god beredskap for nye topper i pandemien

Over to år etter at de første SARS-CoV-2-infeksjonene ble kjent, utgjør pandemien fortsatt en akutt, global nødsituasjon.

WHO har nå oppdatert sine strategiske beredskaps- og responsplaner for inneværende år, og sett på hvordan de tror pandemien utvikler seg i sitt tredje år. Organisasjonen peker på ulike framtidsscenarioer for covid-19-pandemien i 2022. Ytterkantene er en mildere og en sintere variant.

I den ferske rapporten skriver FN-organisasjonen at det er stor sannsynlighet for at alvorlighetsgraden av sykdom forårsaket av viruset vil avta over tid. Hovedgrunnen til det er større immunitet i befolkningene. Men WHO utelukker heller ikke at en farligere variant kan dukke opp.

– Basert på det vi vet nå, er det mest sannsynlige scenarioet at viruset fortsetter å utvikle seg, men at alvorlighetsgraden av sykdommen viruset forårsaker reduseres over tid – på grunn av økt immunitet som følge av vaksinasjon og infeksjon, uttalte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros på pressekonferansen onsdag denne uka.

Periodevise topper

WHO ser likevel for seg periodevise topper av nye sykdomstilfeller og dødsfall. Disse toppene kan oppstå når immuniteten i befolkningen avtar. Det betyr at sårbare mennesker i så fall bør tilbys boostervaksiner.

– I beste fall vil vi se at mindre alvorlige varianter dukker opp, og da vil ikke boosterdoser eller nyutvikling av vaksiner være nødvendige. Men i verste fall dukker det opp en farligere og mer smittsom variant. I dette tilfelle vil beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død avta raskt. Det gjelder selv om man har fått vaksine eller har vært smittet tidligere, sier han.

Hvis denne utviklingen slår til vil det kreve endringer i dagens vaksiner og at nye vaksinevarianter raskt blir distribuert til den delen av befolkningen som står i størst fare for å bli alvorlig syke.

IKKE FERDIG: WHO advarer om at det kan komme nye smittetopper i pandemiens tredje år. Her er det et oversiktsbilde over Shanghai New International Expo Center som nylig ble omvandlet til «sykehus» med 15.000 senger for personer med milde symptomer som må i karantene. Shanghai- provinsen har vært hardest rammet av det pågående omikron-utbruddet i Kina.

Mye energi igjen

Epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO fastslår at viruset fortsatt har «mye energi igjen» i det vi går inn i det tredje året av pandemien.

Inntil den akutte nødssituasjonen som skyldes covid-19 er over, mener WHO at man globalt må opprettholde grunnleggende tiltak for å kontrollere utviklingen. Altså de godt kjente folkehelsetiltakene og sosiale tiltakene.

– Land bør også være forberedt å kunne øke smitteverntiltakene igjen dersom byrden av covid-19 skulle øke igjen. Dette for å forebygge både økt sykdom og dødelighet, og for å redusere risikoen for spredning av viruset. Stor spredning kan igjen øke faren for at nye virusvarianter dukker opp, heter det i rapporten.

WHO erkjenner at flere av tiltakene, som smittesporing og karantene er ressurskrevende og inngripende tiltak, og må veies opp mot risikoen.

Stadig nye dødsfall

I forrige uke ble over 10 millioner nye tilfeller og 45 000 dødsfall rapportert inn til WHO. De faktiske tallene er imidlertid trolig høyere fordi antall tester har falt.

I slutten av forrige uke var det registrert over 479 millioner bekreftede tilfeller gjennom pandemien så langt. Det er registrert over seks millioner dødsfall, men også her er det virkelige tallet trolig flere ganger høyere, fordi mange land har dårlig oversikt og statistikk.

WHO mener det er viktig at man tar i bruk gode samfunnsvitenskapelige data for å forstå hvordan lands ulike økonomiske, politiske, religiøse og andre samfunnsmessige forhold påvirker landenes evne til å etterleve smitteverntiltak.