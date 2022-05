Psykisk syke barn blir kasteballer – regjeringen bedt å rydde opp

– Vi er svært bekymret dem som har alvorlige psykiske lidelser og plasseres i barnevernets omsorg uten å få god nok oppfølging, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen, som blant annet organiserer barnevernsansatte.

Sammen med Rådet for psykisk helse ber de om et møte med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) for å finne løsninger på det de kaller systemsvikt.

Bakgrunnen er en sak i Aftenposten om en 18 år gammel jente som tok livet sitt i fjor høst. Hun hadde vært i barnevernets omsorg og tross en rekke selvmordsforsøk fikk hun ikke varig oppfølging i psykiatrien.

De to organisasjonene ber om en rekke avklaringer, blant annet om av ansvarsfordelingen mellom barnevern og psykisk helsevern.

Konklusjonen i en rapport fra Helsetilsynet i 2019 er at det ikke finnes velfungerende tiltak som kan lykkes med å gi disse barna forsvarlig omsorg, og at det mangler tverrfaglige sammensatte tiltak rettet mot denne gruppen.

– Bedre psykisk helseoppfølging i barnevernet har vært et akutt behov i lang tid, og det er derfor nødvendig at det kommer et psykisk helseløft i sektoren, skriver Fellesorganisasjonen og Rådet for psykisk helse i et brev til de to statsrådene.





