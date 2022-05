Russland varsler nye militærbaser som svar på Nato-utvidelse

– Innen slutten av året vil tolv militære enheter og divisjoner etableres i det vestlige militærdistriktet, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu i et møte med forsvarsdepartementets toppledelse fredag, ifølge flere statlige, russiske nyhetsbyråer.

Sjojgu mener at spenningen stiger vest i Russland med muligheten for at Sverige og Finland slutter seg til Nato, noe landene formelt har søkt om denne uken. De nye militærbasene er ment å være et «adekvat mottiltak» til at flere land slutter seg til Nato.

Russlands militære deler sin virksomhet opp i fem distrikter. Det vestlige distriktet dekker omtrent hele den europeiske delen av Russland.

I samme møte ga også Sjojgu en oppdatering på hvordan Russland ligger an i krigen mot Ukraina, eller den «spesielle militæroperasjonen», som Russland kaller det.

– Frigjøringen av folkerepublikken Luhansk er nesten komplett, sa han og siktet til en av utbryterregionene øst i Ukraina.

Han la også til at 1.908 ukrainske soldater har overgitt seg ved det beleirede stålverket Azovstal i Mariupol, en havneby som nå er under russisk kontroll.