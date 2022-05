VENTETID: Cecilie Myrseth er Aps helsepolitiske talskvinne. Hun og partiet avventer utredningen fra helseminister Ingvild Kjerkols utvalg som skal gjennomgå abortloven. Men etterpå varsler hun et Ap som leder an for å utvide dagens selvbestemte grense. (Vidar Ruud/NTB)